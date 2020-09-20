“مدلاب” تفتتح مختبرها الخامس والأربعين

عمان- قامت مجموعة “مختبرات مدلاب” – إحدى أكبر مجموعات المختبرات الطبية في الشرق الأوسط، والرائدة في الأردن والمعتمدة من قبل كلية علم الأمراض الأميركية “CAP” والـ “ISO 15189” – لجميع فحوصاتها، بافتتاح مختبرها الجديد في منطقة الدوار الخامس خلف المركز العربي الطبي، ليكون بذلك ثاني فرع لها في هذا الحي الطبي، والفرع الـ45 في الأردن ضمن خطة التوسع لمجموعة مختبرات مدلاب.

ويقدم الفرع الجديد أفضل الخدمات المخبرية بجهود طاقم مخبري على قدر عال من المهنية والخبرة الطويلة؛ مسخرا أحدث التقنيات المتطورة وعالية الكفاءة لإعطاء أدق النتائج المخبرية؛ ومراعيا أعلى معايير الجودة والسلامة ناهيك عن النظافة والتعقيم، فضلا عن موقعه الاستراتيجي المميز والقريب من كافة العيادات في المنطقة الطبية؛ مما يجعله سهل الوصول لجميع المراجعين، عدا عن المساحة الواسعة والديكورات الأنيقة التي طالما امتازت بها مجموعة “مختبرات مدلاب”.

وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور حسيب صهيون – الرئيس التنفيذي لمجموعة “مختبرات مدلاب” – قائلا: “إننا فخورون بافتتاح الفرع الجديد، وسعداء باختيارنا لموقعه المميز في منطقة طبية رائدة، نحن نستثمر في كافة فروعنا من جميع النواحي، ابتداء بتوفير أكثر الأجهزة تطورا، وتوظيف أكفأ الفرق المخبرية، وانتهاء بالعناية الفائقة التي نقدمها لمراجعينا والتي تمنحهم تجربة مميزة”. وأضاف: “يعد دور المختبرات الطبية في غاية الأهمية لأن الحصول على نتائج دقيقة يعد ركيزة أساسية تبدأ من خلالها دراسة الحالة المرضية للمراجعين وتشخيصهم، وهذا ما نركز عليه في مختبرات مدلاب، وهدفنا الأول والأخير هو تقديم أدق النتائج المخبرية للأطباء، كون تشخيص الطبيب يعتمد بشكل أساسي على دقة النتيجة، وجميع مختبراتنا حاصلة على شهادات اعتماد الجودة من قبل مجلس المؤسسات الصحية (HCAC)”.

ومن الجدير بالذكر أن الفرع الثاني لمجموعة “مختبرات مدلاب” الكائن في الدوار الخامس والذي افتتح مؤخرا هو إضافة فريدة إلى سلسلة الفروع المميزة للمجموعة والبالغة 45 فرعاً في الأردن، بالإضافة إلى الفروع الخمسة في فلسطين، وخمسة فروع أخرى في العراق، وهذه الخطوة ليست الأخيرة، حيث سيتم افتتاح فروع أخرى ضمن خطة التوسع لـمجموعة “مختبرات مدلاب “.