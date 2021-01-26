“مدلاب” تواصل افتتاحها لفروع جديدة في عمان

عمان-ضمن خطتها الاستراتيجية الرائدة في توفير خدماتها والتوسع بمختلف المناطق، قامت مجموعة “مختبرات مدلاب” – إحدى أكبر مجموعات المختبرات الطبية في الشرق الأوسط، والرائدة في الأردن والمعتمدة من قبل كلية علم الأمراض الأميركية “CAP” والـ “ISO 15189” – لجميع فحوصاتها، بافتتاح سلسلة من المختبرات لها في مناطق مختلفة من العاصمة عمان؛ ابتداءً بتدشين ثلاثة فروع مؤخرا في كل من العبدلي، وقرية الصويفية، والدوار الثالث شارع أبو فراس الحمداني – إليت بلازا، ليصل بذلك مجموع فروع مختبرات مدلاب إلى 48 فرعا في الأردن والتي سيعقبها افتتاح سلسلة من الفروع الجديدة في الأشهر المقبلة.

وكما هو معهود وعلى أعلى مستوى من الحرفية، تقدم الفروع الجديدة لمختبرات مدلاب أفضل الخدمات المخبرية، بجهود طاقم مخبري على قدر عال من المهنية والخبرة الطويلة؛ مسخرة أحدث التقنيات المتطورة وعالية الكفاءة للحصول على أدق نتائج التحاليل الطبية المخبرية؛ مراعيةً أعلى معايير الجودة والسلامة ناهيك عن النظافة والتعقيم، فضلا عن مواقعها الاستراتيجية في مناطق حيوية ومميزة في العاصمة عمان وقريبة من العيادات والمراكز الطبية والشركات والأحياء السكنية، مما يجعلها سهلة الوصول لجميع المراجعين، بالإضافة إلى المساحات الواسعة والديكورات الأنيقة التي طالما امتازت بها مجموعة “مختبرات مدلاب”.

وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور حسيب صهيون – الرئيس التنفيذي لمجموعة “مختبرات مدلاب” – معلقا على افتتاح الفروع الجديدة قائلا: “تغمرنا السعادة بل الفخر لنرى التوسع الذي تقوم به مختبراتنا إذ نمضي قدما بكامل قوتنا وطاقاتنا لنخدم جميع المناطق ونصل إلى شرائح أكبر من المجتمع ونزودهم بالرعاية المخبرية بحرفية عالية. إن هذه الفروع الجديدة لا تخدم عددا أكبر من المراجعين فحسب، بل تساهم أيضا في خلق فرص عمل جديدة، حيث أننا نسعى لتوظيف أكفأ الطواقم والخبراء في مجالنا، وما تم تدشينه ليس إلا جزءا من سلسلة الفروع التي نعمل على افتتاحها قريباً ضمن خطة توسع مجموعة مختبرات مدلاب الاستراتجية محلياً وإقليمياً. كما تم مؤخرا افتتاح مركز لفحص الكورونا من السيارة في عبدون.