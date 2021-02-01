“مدلاب” توفر فرص عمل ضمن اتفاقيتها مع وزارة العمل

عمان- قامت مجموعة “مختبرات مدلاب” مؤخرا بتوقيع اتفاقية تشغيل مع وزارة العمل لتوفير 40 فرصة عمل في مجالات متعددة، كخطوة من أجل تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتكثيف الجهود الرامية لتوفير فرص العمل للأردنيين، علما أن مختبرات مدلاب هي أحد أكبر مجموعات المختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط والرائدة في الأردن كونها الوحيدة المعتمدة من قبل كلية علم الأمراض الأميركية “CAP” والـ “ISO 15189”.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، والرئيس التنفيذي لمجموعة “مختبرات مدلاب” الدكتور حسيب صهيون، ضمن حفل توقيع أقامته وزارة العمل لتوقيع خمس اتفاقيات تشغيل مع عدد من مؤسسات وشركات وجمعيات القطاع الخاص، كانت مدلاب واحدة منهم، متكاتفين جميعا بهدف توفير 2840 فرصة عمل في القطاع الخاص على مدار العام 2021، والتي سيعلن عنها عبر المنصة الوطنية للتشغيل “سجل” (www.sajjil.gov.jo).

وفي هذه المناسبة، تحدث الدكتور حسيب صهيون – الرئيس التنفيذي لمجموعة “مختبرات مدلاب” – قائلا: “إننا نعتز بشراكتنا مع وزارة العمل فهي تعكس إيماننا بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص وتبين اهتمام مجموعة مدلاب بالقيام بدورها في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل فها نحن نتعهد بتوفير 40 فرصة عمل في قطاعنا على مدار عام 2021، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع الوزارة في التشبيك ما بينها وبين الباحثين عن العمل المؤهلين والمدربين والذين يلبون احتياجات سوق العمل من العمالة الأردنية”.