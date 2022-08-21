مدمرة أمريكية تصل إلى دول البلطيق

أعلن المكتب الصحفي للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، عن وصول 3 سفن إنزال ومدمرة صاروخية إلى دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

ووفقا لما ذكره المكتب الصحفي وصلت سفن الإنزال الثلاث “Osa USS Kearsarge”، و”San Antonio USS Arlington” و”Whidbey Island USS Gunston Hall” إلى ميناء كلايبيدا الليتواني في ريغا، ووصلت المدمرة الصاروخية من طراز “Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117)” إلى تالين بإستونيا.

وتسعى واشنطن من خلال وجود هذه السفن هناك لإرسال إشارات إلى حلفائها، دول البلطيق، على التزام الولايات المتحدة تجاه أمنهم. وكالات