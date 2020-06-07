“مدن ألعاب” تستغرب استمرار إغلاقها بينما “عادت الحضانات للعمل”

خالد العميري

عمان – طالب أصحاب مراكز التسلية والترفيه “مدن الألعاب” داخل المراكز التجارية وخارجها، من اللجنة الوطنية للأوبئة، السماح بإعادة تشغيل هذا القطاع.

وأكدوا على أنه لا يوجد أي سبب يدعو لاستمرار إغلاق هذا القطاع، كون قطاعات أخرى تتعامل مع الأطفال سمح لها بالعودة، مثل الحضانات، إلى جانب الأندية الرياضية التي لا تختلف صالاتها عن مدن الألعاب من حيث المساحة والاكتظاظ.

وتمنى أصحاب “مدن الألعاب” على اللجنة الوطنية للأوبئة انقاذهم، كونهم من القطاعات التي تضررت أعمالها في ظل الإجراءات الحكومية الصارمة التي تم اتخاذها منتصف آذار (مارس) الماضي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويقول أصحاب هذه المراكز، أن مساحات مدن الألعاب لا تقل عن 1000 متر مربع، ويتراوح إيجار المتر المربع سنويا من 200 إلى 300 دينار، ما يعني أننا تكبدنا خسائر كبيرة نتيجة استمرار اغلاق هذه المراكز.

وأبدى أصحاب “مدن الألعاب” استغرابهم من استمرار اغلاق مراكزهم الترفيهية، رغم امكانية السيطرة على أي ازدحام في مدن الالعاب والحفاظ على عملية التباعد الجتماعي لوجود مساحات كبيرة، لافتين إلى أن الكثير من القطاعات التي سمح لها بالعودة إلى العمل، تتعامل مع فئة الأطفال.

Khaled.omeri@alghad.jo