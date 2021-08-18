مدونات الطعام تغزو السوشال ميديا.. هل هواية أم مصدرا للدخل؟

ترجمة: نور السبوع

عمان- أصبح مدونو الطعام أكثر شعبية في الأردن بين الناس من مختلف الأعمار. على كل منصات التواصل الاجتماعي، إذ بدأت ظاهرة الذهاب إلى المطاعم ومراجعة الطعام بإحداث التأثير.

ومع تزايد عشاق الطعام في الأردن، أنشأ العديد من الأردنيين حسابات لمدونات الطعام لتوثيق زياراتهم للمطاعم وتقييم نوعية الطعام، والديكور، والجو، وأكثر من ذلك.

وفقا لعبد الله أبو عدس، مستشار الطب النفسي وعلاج الإدمان، يميل الناس إلى متابعة مدونات الطعام لعدة أسباب. وقال “إن الغذاء هو حاجة حيوية نفسية أساسية، ويستخدمه المدونون كوسيلة لجذب انتباه الناس، وكذلك أداة تسويق رائعة”.

أشار أبو عدس إلى أن الناس لديهم “حاجة لا تطاق” لاستكشاف وتجربة أشياء جديدة، في حين أن الآخرين يريدون ببساطة ملء وقتهم، وهذا هو السبب في أنهم يتبعون هذه المدونات.

وقال أبو عدس لصحيفة جوردان تايمز إن الناس أيضا يتابعون مدوني الطعام لاكتساب أفكار حول ما يجب فعله وأين يأكلون، “إنها طريقة للتعلم والاستكشاف، ولكن ينبغي أن يتم ذلك مع قيود شخصية مرتبة مسبقا”. أشار أبو عدس إلى أن تدوين الطعام يمكن أن يكون له مجموعة من التأثيرات النفسية، كإثارة اضطرابات الأكل مثل الأعصاب البوليمية، والأكل المنحني، وأكثر من ذلك. كما يمكن أن يؤدي إلى السمنة، وخاصة إذا تم عرض وصفات غذائية غير صحية، وهذا هو الحال في كثير من الأحيان، على حد قوله.

ويمكن أن تكون السيطرة على النفس ومهارات التكيف والحصانة النفسية أدواتا لحماية الناس من أي محتوى غير صحي أو غير ضروري. وأضاف أبو عدس أنه من المهم استكشاف أشياء جديدة بقدر أهمية تصفية المناسب من المحتوى.

ميرا أبو ميزار ، مدونة طعام في عمان، كانت تدون منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وعبرت عن أفكارها حول الطعام في الأردن ومشاركتها حبها وشغفها بالطعام.

تقول أبو ميزار “إن مدونات الطعام ليست مجرد استعراض للطعام؛ هي خلق المحتوى أيضا. ذهبت إلى المطاعم وأنشر وصفات الطعام أيضاً”.

ووفقا لأبو ميزار، فإن ارتفاع عدد الأجانب في الأردن هو سبب لنجاح صفحتها.

قالت أبو ميزار لصحيفة جوردان تايمز عبر مكالمة هاتفية: “كل الناس في الأردن يحبون الطعام وثقافتنا تقوم على الطعام والضيافة. جميع التجمعات والمناسبات والخطابات عادة ما تتمحور حول الطعام، وهذا هو السبب في أن الناس ينجذبون بشدة إلى التدوين الغذائي. وجود آراء ومراجعات مختلفة أمر مهم للناس من أجل معرفة أين تذهب وماذا تأكل”.

لاحظت أبو ميزار أن مدونات الطعام أو “فود بلوغر” هي هواية أكثر من كونها مصدرا رئيسيا للدخل. “يتطلب التدوين الغذائي الكثير من الوقت والجهد والطاقة. يستغرق الأمر وقتا للذهاب إلى المطاعم، تصوير وتحرير الفيديوهات وأكثر من ذلك بكثير. وقالت: “مع تحول عشاق الطعام إلى ظاهرة، فمن السهل إنشاء مدونة ولكن من الصعب جدا الاستمرارية”.

وقالت أبو ميزار إنها تحاول دائماً أن تجعل مراجعاتها صادقة وتهدف إلى إيجاد جانب إيجابي واحد على الأقل من الأعمال التجارية، ولكنها تذكر أيضاً ما يمكن أن تغيره الأعمال التجارية. وقالت أبو ميزار “أهتم بوصف رأيي الصادق وتجربتي للآخرين”.

وأشارت إلى أهمية تعزيز الرياضة وأسلوب الحياة الصحي أيضا. وأضافت “أحرص دائما على أن أعلم الناس بأنني أعمل وأذهب إلى صالة الألعاب الرياضية وأنشر أيضا العديد من الوصفات الصحية، مما يدل على أن هناك توازنا في حياتي”.

Jordan News