شركات وأعمال

مديرة شركة “تراكس” تحاضر في “جامعة البترا”

منذ ساعتين
السيدة رولا مسعد مديرة شركة تراكس الاردن للعلاقات العامة

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عمان- استضافت “جامعة البترا” رولا مسعد مديرة شركة “تراكس” الأردن للعلاقات العامة في الأردن للحديث عن دور العلاقات العامة وأهميتها في التواصل بحضور الدكتور علي الحديد منظم المحاضرة.
وتحدثت مسعد عن بدايات العلاقات العامة وأهدافها وتطورها، مشيرة إلى مساهمات العلاقات العامة في بناء السمعة الطيبة للمنظمات، وترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عنها لدى جمهورها والفئات المجتمعية المختلفة معتمدا بذلك على أسس وركائز من الحقائق والمعلومات الصادقة، فضلا عن وظائفها وأدواتها كالتخطيط والتقييم والمتابعة الجيدة للمشاريع. وقالت “إن من يعمل في العلاقات العامة يتطلب منه أن يكون مبتكراً وريادياً في عمله وعند اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى كونه نبيهاً وملماً لكل ما يدور حوله ومتابعاً لأدق وأهم التفاصيل وكذلك أن يتمتع بالمصداقية في إيصال المعلومات كافة”.
وأوضحت أن من اختار هذا الحقل ليعمل فيه يفترض به أن يكون صبورا ومهيأ للخوض في العديد من التفاصيل ومع الفئات كافة، مما يستدعي به أن يتحلى كذلك برحابة الصدر.

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