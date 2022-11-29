مديريات تربية تعلق دوام المدارس (أسماء)

أعلنت وزارة التربية والتعليم وبناء على قرارات مديري التربية في المحافظات والألوية تعليق دوام المدارس اليوم الثلاثاء بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي الجوي الذي تمر به المملكة.

وقررت مديرة التربية والتعليم لمحافظة العقبة الدكتورة سمية البرديني وبالتنسيق مع محافظ العقبه تعليق دوام مدارس العقبة جميعها العقبة اليوم الثلاثاء الحكومية والخاصة في قصبة العقبة وقراها والفترة المسائية.

كما قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية حمد الحجايا تعليق الدوام في جميع مدارس قضاء ايل / قضاء مريغة / قضاء اذرح، وذلك نظرا للأحوال الجوية و بالتنسيق مع الحكام الإداريين.

في المقابل مدير التربية والتعليم لمنطقة معان التعليمية وهبي الشلبي آل خطاب وبالتنسيق مع عطوفة محافظ معان فيصل المساعيد تعليق الدوام اليوم الثلاثاء الموافق 29/ 11/ 2022 م(فقط) وتحويل الدراسة الى التعليم عن بعد و تأجيل الإمتحانات المقررة لموعد جديد تحدده كل مدرسة.