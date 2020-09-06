مديريات تربية تقرر تعليق دوام رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى .. أسماء

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عمان – قرر مديرو التربية والتعليم بالتنسيق مع الحكام الإداريين تعطيل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى في المدارس التابعة لمديرياتهم ليوم غد الإثنين 7 / 9 / 2020 بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة على أن يبقى دوام الهيئات الإدارية والتدريسية كالمعتاد لاستكمال بناء الخطط والبرامج ورفع بيانات الطلبة والعلاقات التدريسية على منظومة Open Emis كما يبقى دوام بقية الصفوف من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر قائما كالمعتاد .

والمديريات التي أعلنت التعطيل هي :

1 – مديرية التربية والتعليم للواء دير علا .

2- مديرية التربية والتعليم للواء البادية الجنوبية .

3- مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية .

4- مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية .

5- مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية .

6- مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية .

7- مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الغربية .