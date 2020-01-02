مديريات ضريبية تباشر تقديم خدماتها للمكلفين

عمان- باشرت المديريات التي استحدثتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عملها اليوم الخميس بتقديم خدماتها للمكلفين وذلك بهدف تبسيط الاجراءات والتسهيل على المكلفين والاسراع بتقديم وانجاز الخدمات المقدمة اليهم .

وجاء استحداث مديريات، ضريبة الموظفين والاقتطاعات واصحاب المهن وضريبة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة والمعهد الضريبي وشؤون الفوترة بموجب تعديل نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضمن افضل الاسس والممارسات الدولية بهذا المجال وذلك للتسهيل والتبسيط على دافعي الضرائب في الاردن.

وتستهدف مديرية الموظفين والاقتطاعات تقديم الخدمة للموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص ومتابعة عملية الاقتطاعات التي تتم وفق القانون، وتقدم المديرية خدماتها للمكلفين في المبنى الذي تشغله حالياً مديرية شمال عمان في شارع الشهيد وصفي التل، وتستهدف مديرية اصحاب المهن تقديم الخدمة للمهنيين كافة في المبنى الذي تشغله مديرية ضريبة دخل ومبيعات غرب عمان الكائن في الصويفية وتستهدف مديرية ضريبة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة تقديم الخدمة للمكلفين المسجلين فيها وتقدم المديرية خدماتها في مبنى الادارة العامة في عمارة البرج ، وتستهدف مديرية المعهد الضريبي تطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية العاملة في الدائرة بالإضافة الى العاملين في المؤسسات والشركات ذات العلاقة من شركاء الدائرة، فيما تستهدف مديرية لشؤون الفوترة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق نظام الفوترة الوطني.

وتفقد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، المديريات للتاكد من جاهزيتها، مؤكدا ضرورة العمل على تبسيط الاجراءات والتسهيل على المكلفين.(بترا)