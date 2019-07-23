مديرية أشغال الطفيلة تبدأ بتوسعة طريق مجادل

الطفيلة- باشرت مديرية الأشغال العامة في الطفيلة من خلال مقاول محلي تنفيذ المرحلة الأولى من توسعة وتأهيل طريق مجادل بدءا من دوار نقابة المقاولين، وحتى مثلث مجادل بمسافة ثلاثة كيلو مترات وبكلفة تصل لنحو نصف مليون دينار ضمن مخصصات مجلس المحافظة.

وأعلنت مديرية الأشغال عن إغلاق الطريق للمباشرة بمراحل التوسعة والتأهيل والصيانة والتعبيد للطريق الذي يشهد حوادث مرورية متنوعة،من تدهور وتصادم للمركبات مع حاجته لاعمال الصيانة جراء تهالك وتصدع طبقاته الاسفلتية ، وفق مدير الأشغال العامة في الطفيلة المهندس عمار الحجاج.

وأضاف الحجاج أن أعمال توسعة وتأهيل وتعبيد ستنفذ للطريق الذي تم طرح عطائه اخيرا لتشمل توسعته بعرض 16 مترا وعلى مسربين، الى جانب إقامة اكتاف للطريق في بعض المقاطع، والعمل على إنارته وشموله بمستلزمات السلامة المرورية باعتباره من الطرق الحيوية التي تربط عدة مناطق وتجمعات سكنية ببعضها فضلا عن تأهيله وفق مواصفات فنية للحد من الحوادث المرورية.

وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة إن مجلس المحافظة وضع خطة طموحة لتحسين واقع البنى التحتية لعشرات الطرق الرئيسة والفرعية، بكلفة تبلغ خمسة ملايين دينار، منها الطريق المؤدي إلى مناطق مجادل وأبو بنا ويربط مع الطريق الملوكي المؤدي لمحافظة الكرك.