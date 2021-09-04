مديرية الأمن العام تتوج أبطال بطولاتها السنوية (صور)

مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة ، رعى مدير مديرية الأمن الرياضي العقيد الركن بكر الرواشدة حفل تتويج أبطال بطولات الأمن العام السنوية في (كرة الطاولة ، السباحة ، الكيك بوكسينغ) .

حيث حصد فريق وحدة أمن الملاعب لقب بطولة الأمن العام السنوية لكرة الطاولة ، فيما جاء فريق أدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ثانياً ، وفريق قيادة درك الشمال بالمركز الثالث .

وفى فئة فردي رجال حقق اللاعب شادي علي من مرتب قيادة درك الشمال المركز الأول ، فيما حل اللاعب يحيي جمعة من مرتب أدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ثانيا ، واللاعب عمر الخوالدة من مرتب مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بالمركز الثالث ، والثالث مكرر اللاعب ايمن عمر من مرتب وحدة أمن الملاعب ، وضمن فئة فردي السيدات جاءت اللاعبة رؤى عبدالله بالمركز الأول ، والمركز الثاني اللاعبة ربي علي ، وحلت ثالثاً اللاعبة براءة يوسف ، والثالث مكرر اللاعبة فاطمة عبد .

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فيما حقق فريق قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر لقب بطولة الأمن العام السنوية للكيك بوكسينغ بعد احرازه (5ذهبيات ، 6فضيات ، 9برونزيات)، وحصد فريق أمن الملاعب المركز الثاني وبرصيد (5ذهبيات ، 3فضيات ، وبرونزية) ، وبرصيد (ذهبية ، وبرونزية) حل فريق مديرية الدفاع المدني بالمركز الثالث .

وتوج فريق مديرية الدفاع المدني بلقب بطولة الأمن العام السنوية للسباحة ، وجاء ثانياً فريق مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التدريبية ، وفريق أدارة مراكز الأصلاح والتأهيل بالمركز الثالث .

وضمن فئة الفردي حقق اللاعب ابراهيم عمر من مرتب مديرية الدفاع المدني المركز الاول ، وجاء ثانياً اللاعب فهد احمد من مرتب وحدة أمن الملاعب ، وثالثاً اللاعب سهيل حمادة من مرتب مديرية الدفاع المدني ، واللاعب سامر فهد من مرتب مديرية الدفاع المدني بالمركز الثالث مكرر .