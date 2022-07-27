مديرية الأمن العام تتوج أبطال بطولاتها السنوية

عمان- الغد – مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، رعى قائد أمن إقليم العاصمة العميد الركن حاتم المواجدة حفل تتويج أبطال بطولات الأمن العام السنوية في رياضات (الكيك بوكسينغ، التايكوندو، الجودو، الطائرة الشاطئية، شد الحبل).

وظفر فريق قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر بلقب بطولة الأمن العام السنوية للكيك بوكسينغ بعد إحرازه (15) ميدالية ملونة (5 ذهبيات ،3 فضيات ،7 برونزيات)، وحصد فريق وحدة أمن الملاعب المركز الثاني وبرصيد (14) ميدالية ملونة (4 ذهبيات ،4 فضيات ،6 برونزيات) ، وبرصيد (15) ميدالية ملونة (3 ذهبيات ،4 فضيات ،8 برونزيات) حل فريق قيادة درك المهام الخاصة بالمركز الثالث.

فيما حصد فريق وحدة أمن الملاعب لقب بطولة الأمن العام السنوية للجودو بمجموع (8) ميداليات ملونة (5 ذهبيات ، فضيتين ، برونزية) ، فيما جاء فريق قيادة درك الشمال ثانياً وبمجموع ميدالية ذهبية واحدة، وفريق قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر بالمركز الثالث وبرصيد (9) ميداليات ملونة (فضيتين ،7 برونزيات).

وحقق فريق قيادة درك المهام الخاصة لقب بطولة الأمن العام السنوية للتايكوندو بمجموع (7) ميداليات ملونة (3 ذهبيات ،3 فضيات ، برونزية) ، وحل فريق وحدة أمن الملاعب ثانياً وبمجموع (10) ميداليات ملونة (3 ذهبيات ،فضية ،6 برونزيات)، وفريق قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر بالمركز الثالث وبرصيد (10) ميداليات ملونة (ذهبية ،4 فضيات ،5 برونزيات).

وتمكن فريق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خطف لقب بطولة الأمن العام السنوية لكرة الطائرة الشاطئية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مديرية الدفاع المدني الذى جاء بالمركز الثاني وبنتيجة (1-2)، فيما حل ثالثاً فريق قيادة درك الشمال.

وتوج فريق قيادة درك العاصمة بلقب بطولة الأمن العام السنوية لشد الحبل، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق وحدة أمن الملاعب الذى حل ثانياً وبنتيجة (1-2)، وجاء وفريق قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر بالمركز الثالث.

وفي نهاية الحفل وزع راعي الحفل الكؤوس والميداليات وبحضور قادة القيادات المشاركة، على الفرق واللاعبين الفائزين.