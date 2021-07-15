مديرية الأمن العام تتوج أبطال بطولاتها السنوية



عمان – الغد – مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، رعى الأمين العام للإتحاد الرياضي للشرطة العقيد الركن ينال الجازي حفل تتويج أبطال بطولتي الأمن العام السنوية للطائرة الشاطئية والريشة الطائرة .

وحصد فريق أدارة مراكزالإصلاح والتأهيل لقب بطولة الأمن العام السنوية للطائرة الشاطئية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق وحدة أمن الملاعب بنتيجة 2-1، فيما حل فريق أدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر بالمركز الثالث، وفريق مديرية الدفاع المدني بالمركز الرابع .

وحقق فريق ادارة الأمن الدبلوماسي والدوائر لقب بطولة الريشة الطائرة بالفرق بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق مديرية الدفاع المدني بنتيجة 2-0، وحل فريق أمن اقليم الوسط ثالثا، وحل فريق وحدة أمن الملاعب بالمركز الرابع .

وفي فئة الفردي رجال توج اللاعب بهاء الدين الشنيك (ادارة الأمن الدبلوماسي والدوائر) بالمركز الأول، فيما حل زميله بذات الفريق رائد البوريني وصيفا، وحل محمد الوقفي (ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل) بالمركز الثالث، وبالمركز الثالث مكرر اللاعب علاء الظواهرة (مديرية الدفاع المدني).

وضمن فئة فردي السيدات توجت ربي علي بالمركز الأول، فيما جاءت تمارا فايزوصيفة، وحلت سبا مبارك بالمركز الثالث، والثالث مكرر اللاعبة سماح الحجايا، وجميعهن من مرتبات ادارة الشرطة النسائية .