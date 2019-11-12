مديرية الأمن العام تطلق حملة توعوية ضمن مبادرة “كفى”

أحمد الرواشدة

العقبة- أقامت مديرية الامن العام على الطريق الصحرواي وبالتعاون مع شركة نافذ للخدمات اللوجستية نشاطاً توعوياً ضمن مبادرة كفى التي اطلقها جهاز الامن العام والمنبثقة من مبادرة “ادرن النخوة”.

وقام المشاركون بالمبادة بتوزيع 30 الف بروشور مع حقائب اسعاف اولية على السائقين الذين يستخدمون الطريق الصحراوي وكذلك تكريم عدد من السائقين الملتزمين بالقواعد المرورية.

وقال العميد محمد الصوافطة مدير ادارة الدوريات الخارجية ان هذا النشاط يأتي لاسثارة الهمم وبذل المزيد من الجهود للحد من حوادث المرور ومخرجاتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتي كانت على الدوام محط اهتمام ومتابعة وتوجيه جلاله القائد الاعلى للحد منها.

وأضاف انه ولترسيخ العلاقة التشاركية والتعاون بين جهاز الامن العام ومؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم مصلحة الوطن ولذا كان هذا التعاون بين ادارة الدوريات الخارجية وشركة نافذ للخدمات اللوجستية والتي تم من خلاله توزيع البروشورات على سائقي المركبات لحثهم على الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

من جانبه قال مدير العلاقات العامة في شركة نافذ، نائل الرواشدة، ان كلمة كفى بتنا نرددها كل يوم بعد ان تعددت الحوادث على الطرق واصبحت الاحصائيات والارقام التي نسمعها عن حوادث السير مقلقة بشكل كبير جداً مؤكداً على ايمان شركة نافذ بالدور الذي تقوم به في دعم المبادرات الوطنية والجهود المبذولة لوقف نزيف الدم على الطرقات.

واشار الرواشده الى ان مساهمتهم كعنصر فعال في هذه المبادرة من اجل الحفاظ على سلامة الوطن والمواطن.

من جابن، قال النقيب سفيان العجارمة ان الاردن كغيره من دول العالم يعاني من مشكلة الحوادث المروريه ففي كل 50 دقيقة يقع حادث مروري ينتج عنه خسائر بشرية وفي كل 30 دقيقه يقع جريح وفي كل ساعتين ونصف حادث دهس وفي كل 15 ساعة يتوفى شخص بسبب حادث مروري.

وقام العميد الصوافطة بتكريم نخبه من ضباط وضباط صف الدوريات الخارجية وذلك تقديراً لجهوديهم في رفع مستوى السلامة والتوعية المرورية.