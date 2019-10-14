مديرية الأمن العام تطلق حملة “كفى لنزيف الطرقات”

عمان- الغد- اطلقت مديرية الأمن العام اليوم وضمن مبادرات (أردن النخوة ) حملتها المرورية التوعوية تحت شعار ” كفى لنزيف الطرقات ” والهادفة لنشر الوعي والثقافة المرورية للحد من ارتكاب المخالفات الخطرة المسببة للحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر في الأرواح والمتلكات.

وتاتي هذه الحملة لتوحيد الجهود ودعوة الجميع للتكاتف والعمل سويا وفق خطط واستراتيجيات تساهم في الحد من الحوادث المرورية وما تشهده طرقاتنا من نزيف الدماء جراء تلك الحوادث التي ادخلت الحزن والألم لكل بيت اردني.

وتسعى مديرية الامن العام من خلال اطلاق هذه الحملة لبث رسائلها التوعوية لنشر الوعي والثقافة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع ولتعلن من خلالها ضرورة تكاتف الجميع والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة والمواطنين للوصول للغاية المرجوة في الحد من الحوادث المرورية وما تحصده من ارواح اعزاء علينا وتخفف من الكلف الاقتصادية التي تكبدها للاقتصاد الوطني.

وستمتد الحملة لأشهر قادمة، يتم تخصيص كل اسبوع منها للتركيز على احد المواضيع المرورية أو المخالفات الخطرة المسببة للحوادث المرورية ونشر المواد والبرامج التوعوية بخصوص تلك المواضيع وإيصالها للجميع عبر شتى الوسائل المتاحة سواءً عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عن طريق إقامة الفعاليات والاجتماعات والمحاضرات التوعوية في مختلف المدن والمحافظات .

وتأمل مديرية الأمن العام من خلال حملتها تلك التي ستطلقها ضمن مبادرات “أردن النخوة” من الجميع ان يكونوا مساندين ومساهمين معها في إنجاح الحملة ونشر الوعي والثقافة المرورية بين شرائح المجتمع.

ويشار الى انه ومنذ بداية هذا العام ولغاية تاريخ 12/10/2019 وقع 8330 حادثا مروريا نتج عنها 487 وفاة و13136 إصابة.