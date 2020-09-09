مديرية الأمن العام تطلق حملة للتبرع بالدم في قوات الدرك

عمان- الغد- أطلقت مديرية الأمن العام يوم أمس حملة للتبرع بالدم في مبنى قيادة قوات الدرك، شارك فيها عدد كبير من المرتبات، تلبية لاحتياجات المرضى وتجسيدا للدور الإنساني والمجتمعي لمديرية الأمن العام

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة (بنك الدم) وجمعية المنتدى الأردني للثقافة الصحية، لمساعدة مرضى التلاسيميا وتعزيز المخزون الإستراتيجي من وحدات الدم لدى بنك الدم .

وتوافد عدد كبير من منتسبي مديرية الأمن العام وقوات الدرك للتبرع في ظل اتخاذ كافة التدابير الوقائية الصحية، الأمر الذي عكس أسمى قيم البذل والعطاء من خلال العمل الإنساني التطوعي لدى المشاركين.