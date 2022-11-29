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مديرية الأمن تحذر السائقين من خطر الانزلاقات على الطرق الخارجية

8:34 ص2022-11-29

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دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى انتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.

وحذرت المديرية المواطنين في بيان لها اليوم الثلاثاء، من خطر تشكل السيول في الأودية والأماكن المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة، كما أهابت بالسائقين أخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاقات على الطرق الخارجية بسبب هطول الأمطار .

كما حذرت المديرية المواطنين من خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وخطر تدني مدى الرؤي الأفقية خاصة في مناطق البادية بسبب الغبار.

وأكدت على المواطنين ضرورة الاستخدام الأمن لوسائل التدفئة عند تشغيلها على إختلاف أنواعها وتهوية المنزل بين الفتره والأخرى

ودعت المديرية إلى الاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك حيث أن جميع غرف العمليات الرئيسية مدامة على مدار الساعة ودورياتها منتشره على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.

8:34 ص2022-11-29
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