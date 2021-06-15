مديرية الأمن تعلن مواقع الترخيص المتنقل

عمان- الغد- أعلنت ادارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الثلاثاء، مواقع الترخيص المتنقل (بنوصلك) للتسهيل على المواطنين والاستفادة من خدماتهم.

وتاليا المواقع:

* لواء الكوره / دير ابي سعيد (ساحة مكتبة البلدية)

* لواء بني كنانة / ساحة بلدية اليرموك / حريما .

* جسر مادبا / الساحة المقابلة للدوريات الخارجية .

* صويلح / الساحة المقابلة لمركز امن صويلح .

* ابو نصير / ساحة مركز امن ابو نصير .

وتقدم مراكز الترخيص المتنقلة كافة الخدمات ومعاملات الفحص الفني للمركبات وتجديد رخص المركبات والسائقين والمعاملات العدليه (رهن ، فك رهن، نقل ملكية).