مديرية الأمن تُحذر من الأجواء الخماسينية وتدعو لأخذ الحيطة والحذر

عمان -الغد- نظراً للأحوال الجوية السائدة ولما تشهده المملكة من أجواء خماسينية مثيرة للغبار، وتوقع عاصفة رملية تؤثر على بعض مناطق المملكة نهار اليوم، تُهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً ما أمكن، ومتابعة النشرات الدورية عن أوضاع الطرق ومدى الرؤية الأفقية عليها.

ودعت المديرية إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرق الخارجية في جنوب وشرق المملكة، وضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو والأزمات الصدرية، والاحتفاظ بكميات مناسبة من السوائل والمياه للمسافرين على الطرق الخارجية.

كما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح كألواح الزينكو والشبكات والصفائح المعدنية، وإلى عدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ الدفاع المدني (911) إن دعت الحاجة لذلك.