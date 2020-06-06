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مديرية الأمن: وقف إطلاق صافرات الإنذار

منذ 3 ساعات

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عمان- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إنه سيتم وقف إطلاق صافرات الإنذار اعتبارا من اليوم السبت.

وأوضح السرطاوي لـ”هلا أخبار”، أن صافرات الإنذار كانت تطلق إيذانا ببدء حظر التجول ولمنع الحركة نهائيا.

وكانت مديرية الأمن العام قد بدأت منذ تفعيل قانون الدفاع، بإطلاق صافرات الإنذار في تمام الساعة السادسة، قبل أن تقرر الحكومة تمديد مهلة السماح بالحركة والتنقل حتى الساعة السابعة.

يذكر أن الحكومة أعلنت يوم الخميس الماضي، تمديد وقت الحركة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، اعتبارا من اليوم السبت.

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