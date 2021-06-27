مديرية الدفاع المدني تطلق تحذيرات خلال الكتلة الهوائية الحارة

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ونظراً لما تشهده المملكة من كتلة هوائية حارة، تدعو مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات التالية لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري:

▪ عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

▪ الإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

▪ عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال.

▪ عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء الحوائج وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

▪ ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

▪ عدم إشعال النار في الأعشاب خاصة في المناطق الحرجية والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.

ودعت إلى الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.