مدير الأمن العام يتفقد الكوادر العاملة في الميدان-(صور)

تفقد مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، المرتبات والآليات والدوريات العاملة في الميدان من قوات الدرك والدفاع المدني ومديريات الشرطة والسير.

وشكر اللواء الحاتمة كافة منتسبي الأمن العام العاملين في الميدان لما قدموه من خدمات تجاه المواطنين خلال المنخفض الجوي وبفاعلية وتنسيق عالي المستوى وكفاءة تستحق الثناء والتقدير .

وتواجد مدير الأمن العام منذ ساعات الفجر ولغاية اللحظة في الميدان متفقدا الوحدات الميدانية التي عملت بلا توقف وحافظت على انسيابية الخدمة الأمنية والإنسانية ومنذ قبل بدء المنخفض.

ودعا مدير الأمن العام كافة المواطنين إلى البقاء في منازلهم خاصة في المناطق التي تشهد تراكماً بالثلوج، لا سيما بعد علق العديد من المركبات التي تعاملت معها مديرية الأمن العام خلال فتح الطرق وتأمين الخدمات، مؤكداً على استمرارية فرق وكوادر ووحدات الأمن العام بتلبية احتياجات المواطنين الطارئة فوفي كل الأوقات.

ووجه الحواتمة كافة وحدات وتشكيلات مديرية الامن العام بالاستمرار على ذات النسق وبذات الجاهزية والبقاء في الميدان وتقديم افضل الخدمات واسرعها .