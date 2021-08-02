مدير الامن العام يُكرم اللواء المتقاعد الحباشنة

عمان- الغد- قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة إن مديرية الأمن العام تعتز بجهود أبنائها وعطائهم المخلص والموصول تجاه وطنهم ومؤسستهم وأن ما حققته المديرية من تطور في مختلف وحداتها وتشكيلاتها ما كان إلا ثمرة دعم ملكي مستمر وعقود طويلة من العمل الجاد والمتراكم لابنائها .

واضاف اللواء الركن الحواتمة خلال تكريمه اليوم للواء المتقاعد طارق الحباشنة، أن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تمثل مسيرة ممتدة تناقلها الأردنيون جيلاً بعد جيل، كشاهد على الوفاء والتضحية في سبيل الوطن، كانت وستبقى إرثاً أردنياً شامخاً، ومستقبلاً يحمل رايته الأجيال .

وأكد الحواتمة على أن متقاعدي الأمن العام سيبقون أصحاب فضل ومحل تقدير، ويمثلون ركناً ثابتاً وأصيلاً في مديرية الأمن العام وسنداً لمن جاء بعدهم، لافتاً إلى حرص المديرية على التواصل معهم للاستفادة من خبراتهم الغنية والمتنوعة في كافة المجالات الأمنية .

من جهته تقدم اللواء المتقاعد الحباشنة بالشكر لمدير الامن العام وكافة زملائه الذين عمل معهم خلال خدمته في جهاز الامن العام مشيراً الى أنهم كانوا خير مثال للعطاء والجندية وشرف خدمة الوطن ، متمنياً لهم المزيد من التقدم لخدمة مليكهم ووطنهم .