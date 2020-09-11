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مدير البشير يدعو كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لعدم مراجعة المستشفى لأخذ الأدوية

منذ ساعتين
مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات

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عمان – دعا مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات الفئات الاكثر عرضة وتأثراً بفيروس كورونا من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة مثل الضغط والسكري والتصلب اللويحي لعدم مراجعة المستشفى لاخذ ادويتهم.
واضاف الدكتور زريقات ، إن الفئات الأكثر تاثراً لن يسمح لها بالدخول الى المستشفى لاستلام الادوية كإجراء احترازي بعد تسجيل عدد من الإصابات بالفيروس وحفاظاً على سلامتهم والتأكد من عدم انتقال العدوى لهم ويمكنهم ارسال من ينوب عنهم لاستلام الأدوية.(بترا) – غسان ابزاخ

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