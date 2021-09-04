مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية يزور الجامعة الألمانية الأردنية

عمان- الغد- استقبل رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي في مكتبه مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية العميد الركن علي قبلان الدعجة والوفد المرافق له.

وأشاد الدكتور الحلحولي خلال اللقاء بجهود القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي في بناء الوطن والذود عن حماه وبالخدمات المتنوعة الصحية والتنموية والاجتماعية التي يقدمها منتسبيه داخل الوطن وخارجه، لافتا الى أن اهتمام المديرية بالجانب التعليمي من خلال مدارس المديرية والمكرمة الملكية السامية لطلبة الجامعات من شأنه تنشئة جيل واع ومثقف ومنتم لوطنه وأمته وللعرش الهاشمي الذي نفتديه بالمهج والأرواح.

وأوضح الدكتور الحلحولي أن الجامعة حريصة على دعم مكتب المكرمة الملكية السامية في الجامعة وتوفير كل ما من شأنه تسهيل عمله وعمل كادره لتوفير خدمات مميزة للطلبة المنتفعين من منح المكرمة الملكية.

من جانبه أكد العميد الدعجة اعتزاز القوات المسلحة الأردنية بالجامعة الألمانية الأردنية كونها مؤسسة وطنية عريقة ذات رسالة تعليمية معاصرة توفر برامج دراسية مطلوبة وخريجيها على مستوى عال من الخبرة والتجربة والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

وفي ختام الزيارة التي حضرها رئيس فرع المكرمة الرائد حازم الصمادي ومسؤول مكتب الجامعة مرام عدينات شكر العميد الدعجة الدكتور الحلحولي على دعمه وتطلعه الى تعزيز التعاون بين الجانبين وزار مكتب المكرمة في الجامعة.