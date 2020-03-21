مدير التوجيه المعنوي: مستوى الانضباط بحظر التجول عال جدا

عمان – اكد مدير التوجيه المعنوي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي العميد الركن مخلص المفلح انه واعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم السبت تم تفعيل امر الدفاع رقم 2 لعام 2020 والقاضي بحظر التجول في جميع محافظات المملكة.

وقال انه تم اصدار تعليمات خاصة بذلك من غرفة عمليات ادارة الازمة تبين آلية انفاذ القرار وبالقدر الذي يضمن تطبيقه دون تعطيل عجلة الحياة اليومية الضرورية للمواطنين.

كما اكد العميد المفلح خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للامن وادارة الازمات اليوم السبت، ان مستوى الانضباط في تطبيق امر الدفاع رقم 2 في جميع محافظات المملكة عال جدا مع وجود بعض المخالفات التي بلغت 392 مخالفة تم التعامل معها حسب التعليمات الصادرة.

ولفت إلى ان غرفة عمليات ادارة ازمة فيروس “كورونا المستجد ” تستمر باستقبال الاتصالات من المواطنين، والتعامل معها جميعها وانهائها بنجاح بعد التنسيق الحثيث من قبل مختلف الاجهزة المعنية لمحاولة تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المواطنين وبما ينسجم مع خطط الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا انه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تصب جميعها في اتجاه حصر الوباء وبالتعاون مع الوزارات المختلفة لضمان سير الحياة اليومية للقطاعات كافة.

واعلن مدير التوجيه المعنوي ان مديرية الدفاع المدني تعاملت وحتى اللحظة مع الفي حالة مرضية بين غسيل الكلى وحالات ولادة، اضافة الى التعامل مع الحالات المرضية الطارئة وصولا الى صرف الادوية اللازمة لبعض الحالات.

واكد ان فرق التطهير التابع التابعة لمديرية سلاح الهندسة الملكي مستمرة بتنفيذ المهام الموكلة لها على اكمل وجه وحسب الطلب حيث تم تطهير ما مجموعة 7 فنادق، 5 منها في عمان و2 في منطقة البحر الميت مثلما تم الحاق فريق تطهير كيماوي في المنطقة العسكرية الجنوبية خدمة لمناطق الجنوب.

كما اكد انه لم تكن هناك حركة دخول او خروج للمسافرين عبر المنافذ البرية للمملكة خلال الساعات الـــ24 الماضية.

وقال المفلح “نطالب المواطن الاردني الواعي باستقاء المعلومة من مصادرها والبعد عن تناقل الاشاعة”، مؤكدا حرص القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية على صحة المواطن الاردني والمقيمين على ارض المملكة.

وكان مدير التوجيه المعنوي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة – الجيش العربي قد رفع في مستهل ايجازه الصحفي التهاني والتبريكات لجلالة القائد الاعلى الملك عبدالله الثاني بمناسبة ذكرى الكرامة الخالدة، مهنئا جميع منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.(بترا)