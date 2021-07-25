مدير “الجاردنز”: انقطاع الكهرباء لم يؤثر على السيدة المتوفاة.. و”الزوبعة الإعلامية” مبالغ فيها

عمّان– أكد مدير مستشفى الجاردنز الدكتور فايز أبو حميدان، انّ تقارير الطب الشرعي بالمعتاد تحتاج إلى مدة زمنية تتراوح ما بين يومين إلى ثلاث؛ وذلك لإصدار التقارير بشأن الوفاتين التي شهدها مستشفى الجاردنز، امس السبت.

وأضاف أبو حميدان، عبر المملكة، أنّ انقطاع الكهرباء في المستشفى لم يؤثر على السيدة التي توفيت بعد الحادثة بحوالي ساعة، منوها إلى أن الأجهزة الطبية تعمل في المستشفى لمدة 20 دقيقة حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي فضلا عن وجود 3 محولات كهربائية.

وأشار إلى أنّ الخلل الوحيد الذي حدث هو بالإنارة فقط، نافيا وجود أية مشاكل في الأكسجين بالمستشفى.

وبيّن، أنّ الوفاة التي حدثت بعد الانقطاع الكهربائي ليست ناتجة عن الحادثة لأن الجهاز الذي كان متصل بها يعمل ولم يتوقف.

ولفت إلى أن “أحداث السلط هي التي أدت لوجود حساسية في الموضوع، وهذه القضايا تحدث في أي مكان”، منوها إلى أن “الزوبعة الإعلامية التي حدثت أمس كان مبالغا فيها”.

وقال أبو حميدان: “لدينا 61 مريضا في العناية الحثيثة والحالة الصحية لهم بشكل عام حرجة ونشهد يوميا تسجيل حوالي 4 وفيات بين مصابي كورونا”.