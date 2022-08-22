مدير الجمارك: نسعى لتوفير مناخ استثماري جاذب

قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إن الجمارك تسعى دائما إلى الارتقاء بعملها الذي يساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم الخدمات الجمركية المميزة والميسرة والآمنة، وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات النافذة.

وأشار خلال جولة تفقدية للساحة رقم 4 التابعة لجمرك العقبة، بحضور ممثلي شركات التخليص أمس الأحد، إلى التعاون المشترك والالتزام الوثيق، والتنسيق الفاعل بين دائرة الجمارك وجميع الشركاء في العمل الجمركي، مبينا أن الإجراءات التحسينية والتطويرية التي قامت بها الدائرة بالتعاون مع الجهات المعنية ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة من خلال تضافر الجهود من جميع الجهات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

واستمع مدير الجمارك إلى الملاحظات التحسينية والمقترحات التي تقدم بها ممثلو الشركات، موعزا بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الإجراءات الجمركية المطبقة في الساحة، والسير بإجراءات تشكيل مجلس شراكة مصغر يضم الجهات العاملة في ساحة رقم (4) لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

إلى ذلك، أوضح القضاة خلال لقائه مجموعة من رؤساء الوحدات وموظفي وحدات التخليص العاملة في ساحة (4)، ضرورة التعاون مع جميع الشركاء لتسهيل الإجراءات وتيسير حركة مرور البضائع إلى مقصدها، سواء إلى السوق المحلي أو البضائع المارة بالترانزيت عبر أراضي المملكة.

وقال إن دائرة الجمارك تقدم تسهيلات لتجارة الترانزيت، من خلال تقليل نسبة المعاينة لبضائع الترانزيت، والاعتماد على التقنيات الحديثة في التفتيش والتتبع الإلكتروني. كما تفقد خلال جولته، مجموعة من المشاريع التطويرية التي تقوم بها دائرة الجمارك في منطقة العقبة الخاصة، من بينها مركز الترفيق والتتبع الإلكتروني للشاحنات والساحة الجمركية رقم (X1) و (x2) ووحدة مراقبة الحاويات، واطلع على إجراءات العمل والأنظمة المتطورة المستخدمة وفق أحدث التقنيات.