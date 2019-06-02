مدير الجمارك يقوم بزيارة مفاجئة لمركز جمرك العمري

عمان-الغد- قام مدير عام الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة بزيارة تفقدية مفاجئة لمركز جمرك العمري يرافقه رئيس اتحاد شركات التأمين السيد جمال الحسين وعدد من المدراء والتي تأتي بهدف الوقوف على سلسلة من الإجراءات داخل مركز حدود العمري لتسهيل حركة المسافرين القادمين إلى المملكة وتم خلال الزيارة عقد اجتماع تراسه مدير عام الجمارك وبحضور مدير الحدود وكافة الأجهزة الأمنية ومندوبين عن اتحاد شركات التأمين حيث تم مناقشة اسباب العطل الفني الذي حدث مؤخراً في اتحاد شركات التأمين موعزا لهم بضرورة وضع خطط بديلة لتلافي ذلك مستقبلاً وكذلك مناقشة السبل اللازمة لمعالجة وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وإيجاد خطة طوارئ يتم العمل بها في حال وجود أي طارئ قد يعيق سير العمل.

وقد تخلل الزيارة جولة تفقدية شملت جميع مرافق المركز اطلع خلالها على سير العمل كما والتقى العديد من المسافرين الذين بدورهم اشادوا بسرعة انجاز الإجراءات الجمركية وكذلك بالكوا ر الجمركية والامنية العاملة في الحدود.

وفي نهاية الجولة شكر الرحامنة كافة العاملين بالمركز وجميع الأجهزة الأمنية والشركاء على الجهود المبذولة من قبلهم من خلال التسهيل على المسافرين مبديا توجيهاته بضرورة التنسيق والتعاون مابين جميع الأجهزة العاملة في الحدود كما اوعز باستقبال ومعاملة المسافر والمراجع بكل كياسة.