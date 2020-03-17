مدير الجمارك يوعز باستمرار دوام الموظفين لضمان حركة انسياب البضائع

عمان-الغد- أوعز مدير عام الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة باستمرار دوام الموظفين في الدائرة الرئيسية والمراكز الجمركية حتى انجاز اخر بيان جمركي وتخفيض نسبة المعاينة الفعلية للبضائع والسلع الواردة إلى المملكة عبر الموانئ والمراكز الجمركية الحدودية لأقل نسبة لضمان وصول السلع للمستهلكين بأقصر وقت وجهد ممكن من خلال تعزيز المراكز بكوادر جمركية مؤهلة قادرة على العمل لضمان التخليص على البضائع وتحديدا المواد الغذائية والطبية.

جاء ذلك خلال تعميم أصدره الرحامنة لتنظيم عمل الكوادر الجمركية خلال الفترة الحالية في ضوء قرارات مجلس الوزراء والتي تقتضي بتعطيل كافة الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء، وستقوم دائرة الجمارك بالاستمرار في عملها كالمعتاد لضمان حركة انسياب البضائع والسلع للحفاظ على الامن الغذائي وتوفير المواد اللازمة للسوق المحلي.