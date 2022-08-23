مدير الدفاع المدني يبحث قضايا الصناعيين في غرفتي صناعة الأردن وعمان

اكد مدير مديرية الدفاع المدني، العميد حاتم جابر، أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن مديرية الدفاع المدني تحرص على إزالة العوائق أمام تشجيع الاستثمار، كما تعمل على حماية الممتلكات الاقتصادية.

و دعا العميد جابر، خلال لقاء حاشد في غرفة صناعة عمان، الاثنين، جمعه بالقطاع الصناعي.إلى تبادل خبرات الصناعيين مع كوادر الدفاع المدني، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمصانع الأردنية، مؤكداً ضرورة عدم وجود تناقضات بين تشجيع الاستثمار وحمايته، مشيرا إلى أن مديرية الدفاع المدني منحت المصانع مهل زمنية كافية لتحقيق بعض المتطلبات، وانه في حالة كان المصنع منفذا لـ 80% من هذه المتطلبات يتم منحه الترخيص اللازم.

وقال إن مديرية الدفاع المدني ليست الجهة المنوطة بتحديث أو سد أي ثغرات في كود البناء الوطني، مشيراً إلى أن أي معلومة علمية أو فنية تشكل إضافة نوعية للكود، ولا مانع من النظر فيها.

وشدد على منع دخول أي من رجال الدفاع المدني المعنيين بالكشف على المنشآت إلى المنشأة إلا بعد موافقة المسؤول عنها، وتحقيق متطلبات السلامة والوقاية والصحة المطلوبة فيها، وفي حال عدم موافقة المسؤول عليه إبداء الأسباب المتعلقة بذلك، كما اشار الى اهمية ان يكون ضابط السلامة العامة في المصانع مؤهلا للقيام بواجباته.

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية وجود تعاون مستمر بين الصناعيين والأجهزة الأمنية، معرباً عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها كوادر الدفاع المدني، والتي تجلت خلال جائحة فيروس كورونا.

ودعا الجغبير الى تشكيل لجنة مشتركة من الدفاع المدني وغرف الصناعية، للعمل على حل القضايا التي تواجه الشركات الصناعية، وخصوصا فيما يتعلق بالتراخيص والمتطلبات التي تحتاج الى تكاليف مالية مرتفعة

وطالب الصناعيون بإعادة دراسة الكود الوطني للبناء، وتحديثه بما يتواءم مع طبيعة كل قطاع فرعي من القطاعات الصناعية، مؤكدين ضرورة وجود تنسيق بين الجهات الرسمية المسؤولة عن الكشف على المنشآت، بما يحد ويزيل أي تضاربات بين متطلبات كل جهة.