مدير الصحة العالمية يصل إلى سورية

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة ستقدم الدعم اللازم لسورية من تجهيزات ومعدات طبية للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، قال غيبريسوس في تصريح له، اليوم السبت، لدى وصوله مطار حلب الدولي: “أحضرنا ما بين 35 -37 طنا من المستلزمات الطبية والصحية التي ستمكن العاملين الصحيين من تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمصابين”.

وأوضح أن طائرة ثانية ستصل إلى سورية خلال اليومين القادمين تحمل نحو 30 طنا من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية البسيطة، مؤكدا أنه يسعى للحصول على دعم أكبر من خلال مختلف المنصات لتقديم ما يمكن تقديمه للنظام الصحي في سورية للتعامل مع تداعيات ما بعد الكارثة. بترا