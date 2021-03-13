مدير الطب الشرعي يحدد سبب وفاة مرضى مستشفى السلط

عمان- أعلن مدير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور عدنان عباس، أن السبب وراء الوفيات في مستشفى السلط الحكومي هو “نقص الأكسجة”.

وبين الدكتور عباس في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن الأشخاص الستة الذين قضوا في الحادثة كانوا من المضابين بفيروس كورونا المستجد وجميعهم أعمارهم فوق الـ40 عاماً.

وكان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أشار في وقت سابق إلى أن حادثة انقطاع الاوكسجين لمدة ساعة في مستشفى السلط جراء انتهاء المخزون، أدت الى ست وفيات.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الحسين السلط “الجديد”، أنه حدث انقطاع للأوكسجين لمدة ساعة عن أقسام العناية الحثيثة في المستشفى، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها وضع أوكسجين بديل، ولكن نتيجة هذا الخلل توفي 6 أشخاص، والتحقيق ما زال جارياً.