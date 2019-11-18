مدير برشلونة الرياضي يكشف “خطط نيمار وسواريز وراكيتيتش”

أبوظبي– كشف الفرنسي إريك أبيدال، مدير برشلونة الرياضي، خطط الفريق المستقبلية بشأن عدد من اللاعبين، في مقدمتهم لويس سواريز ونيمار دا سيلفا.

وفي حوار مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أوضح أبيدال أن إدارة برشلونة تدرس حاليا العديد من الأمور، أبرزها توفير بديل لويس سواريز، مهاجم الفريق، بسبب تقدم عمره، وموقف نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال إنه يتعامل بكل صدق مع اللاعبين، موضحا أنه أبلغ الأوروغواياني سواريز بأن النادي سيتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم صفوف الفريق.

كما تطرق أبيدال للاعب وسط الفريق إيفان راكيتيتش، قائلا “أوضحنا له أنه خارج خططنا، واللاعب يعرف أنه قرار فني”.

ويعاني راكيتيتش من قلة المشاركة رفقة برشلونة هذا الموسم، مما يجعل اللاعب قريبا من الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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أما فيما يخص قضية نيمار، فإن مدير برشلونة الرياضي كشف أن اللاعب لا يزال خيارا مهما من أجل التعاقد معه، خاصة أن لديه فلسفة الفريق، وحقق الإنجازات داخل النادي في فترة سابقة.

وأشار إلى أنه في حال استمرار نيمار في تقديم مستوى مميز، فسيكون خيارا مهما لضمه، مشددا على استعداده للتفاوض مع إدارة سان جرمان بشأن اللاعب البرازيلي.

وعن إمكانية عدم الوصول لاتفاق مالي بشأن الصفقة، قال إنه يريد التفاوض وحل الأمر بين إدارة الناديين.

يشار إلى أن نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان في صيف 2017 مقابل نحو 222 مليون يورو جعلت منه حتى هذه اللحظة أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. سكاي نيوز عربية –