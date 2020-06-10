مدير صحة إربد لـ”الغد”: تبقى مصاب واحد بكورونا في مستشفى الملك المؤسس

أحمد التميمي

إربد- قال مدير صحة إربد الدكتور قاسم مياس، اليوم الأربعاء، إن حالة مصابة بفيروس كورونا في المحافظة ما تزال تخضع للعلاج في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وأضاف مياس لـ”الغد”، أن عدد المصابين في المحافظة منذ بداية أزمة كورونا، بلغوا 131، وغادروا المستشفى بعد أن تماثلوا للشفاء، باستثناء حالة واحدة تخضع للعلاج وحالتها الصحية مستقرة.

ولفت إلى أن هناك منزل منطقة كريمة في الأغوار الشمالية ما يزال يخضع للعزل الصحي، متوقعا رفع إجراءات العزل عنه الأسبوع المقبل بعد مرور 14 يوما عن عزله.

وأكد أن الوضع الصحي في المحافظة تحت السيطرة، فيما تواصل فرق الاستقصاء الوبائي سحب عينات عشوائية من جميع المناطق في المحافظة.