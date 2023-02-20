مدير صحة العاصمة يتفقد مراكز لواء ناعور

أكد مدير مديرية صحة محافظة العاصمة الدكتور طه التميمي أهمية تقديم الخدمات الصحية الأولية للمواطنين بكل يسر وسهولة وإيجاد الحلول السريعة للمشاكل التي تعترضهم .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية فجائية صباح أول من أمس الأحد شملت المراكز الصحية في لواء ناعور، وهي :” حسبان و الروضة و العال “اليوم ورافقه فيها رؤساء الأقسام في المديرية وعمر العمران.

وقال التميمي إن الزيارات الميدانية تعطي الانطباع الأفضل للوصول عن الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وتبين مدى الحاجة من الكوادر والأجهزة والأدوية مبينا أن الاستماع لمطالب المواطنين ولهمومهم تمكن المسؤول من تلمس الاحتياجات بشكل أفضل وأدق، مشيراً إلى أن المراكز الصحية في اللواء جيدة من حيث الابنية والكوادر والتجهيزات وتوفير الأدوية.