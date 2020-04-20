مدير صحة العقبة: 24 فريقا للتأكد أن المدينة خالية من كورونا

المعايعة: لا يوجد حتى الآن أي حالة إصابة أو اشتباه بكورونا في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة– شكلت مديرية صحة العقبة صباح اليوم 6 فرق لمتابعة القادمين من جمرك وادي عربة وجمرك وادي اليتم.

وقال مدير صحة محافظة العقبة الدكتور ابراهيم المعايعة، ان تشكيل الفرق في المنافذ والمعابر الحدودية للقادمين الى محافظة العقبة على متن سيارات صغيرة، ومتوسطة، وشاحنات كبيرة، وسيتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الأزمة.

واشار المعايعة إلى أنه تم كذلك تم تشكيل 4 فرق مراقبة ميدانية تمتلك صفة الضابطة العدلية لمتابعة الأسواق التجارية ومراقبة والتزام المواطنين بالارشادات الوقائية، إلى جانب تشكيل 12 فريقا استقصائيا لأخذ مسحات عشوائية في الميدان من المواطنين والعمال في الميدان، بالأضافة إلى وجود فريقين في ميناء محطة الركاب وفريق للشحن الجوي لنفس الغاية.

وبين المعايعة أن مجموع الفرق العاملة في كافة مناطقة مدينة العقبة وأطرافها تبلغ 24 جميعها ميدانية لفحص المواطنين والتأكد من خلو المدينة السياحية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا يوجد لغاية الآن أي حالة إصابة أو اشتباه في العقبة منذ بدء جائحة الفيروس.