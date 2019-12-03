مدير صحة عجلون: جميع الطلبة المصابين بضيق التنفس بحالة جيدة

عجلون- طمأن مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور أحمد الزغول ان الطلبة الذين اصيبوا بحالات ضيق تنفس في إحدى المدارس بمحافظة عجلون تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وغادر بعضهم المستشفى وجميعهم بحالة جيدة ولا تدعو للقلق.

وقال محافظ عجلون سلمان النجادا انه تم إخلاء المدرسة من المعلمين والطلبة حفاظا على سلامتهم جراء انتشار غازات تسببت بضيق التنفس ل 31 طالبا في مدرسة التميز بمدينة عجلون .

واضاف ان الجهات المعنية والامنيه وفرق الدفاع المدني ما زالت تبحث عن الأسباب التي أدت إلى اصابة الطلبة بضيق التنفس .

وكانت إدارة الإعلام في مديرية الدفاع المدني اوضحت في بيان لها إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للطلبة المصابين، ونقلتهم إلى مستشفى الإيمان الحكومي وجميعهم بحالة جيدة.(بترا )