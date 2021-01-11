مدير عام الجمارك يرعى افتتاح ورشة عمل إقليمية حول تحليل البيانات

عمان – الغد – افتتح مدير عام الجمارك الأردنية الممثل الإقليمي لدول شمال افريقيا والشرق الأدنى والاوسط اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة يوم الإثنين الموافق 11/01/2021 ورشة عمل إقليمية حول “تحليل البيانات”، والتي تعقدها منظمة الجمارك العالمية عن بعُد للمعنيين من الإدارات الجمركية بدول منطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والاوسط ، حيث ألقى الممثل الإقليمي كلمة اكد فيها على أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة والأدوات المتعددة التي تقدمها منظمة الجمارك العالمية لتكوين نظرة شاملة حول جمع البيانات الكبيرة من مصادرها المتعددة سواء كانت من مخرجات البيانات الجمركية التي تتعامل معها الجمارك يومياً او من خلال قواعد البيانات التجارية او المصادر المفتوحة للبيانات بما يمكّن العاملين عليها من تصنيفها والتحقق منه بشكل دقيق واتخاذ القرارات الصّحيحة بناءً عليها بما يحقّق أهداف الإدارات الجمركية في تحقيق التّوازن بين معايير تسهيل التّجارة ومعايير الرّقابة عليها من خلال تطوير منهجيات إدارة المخاطر ووسائل الاستهداف المبني على المخاطر.

وأكد الممثل الإقليمي في كلمته على أهمية مشروع تحليل البيانات لمنطقة شمال أفريقيا والشّرق الأدنى والأوسط والذي سيتم النقاش حوله خلال فعاليّات هذه الورشة، حيث أشار أن هذا المشروع يعد من المشاريع الرائدة التي من شأنها تطوير قنوات الاتّصال والتّواصل بين الإدارات الجمركية بدول الإقليم في مجال المعلومات بما يحقق أهداف الإدارات الجمركية في الاستخدام الأمثل للمصادر الجمركية لتسهيل إجراءات انسياب التّجارة عبر الحدود.

وأشار الممثل الإقليمي إلى أهمية الشّراكة بين الجمارك ومتلقي خدماتها، حيث قال في معرض كلمته “إننا كإدارات جمركية ساعية متعلّمة في القرن الحادي والعشرين نسعى جاهدين بصفتنا شركاء رئيسيين في الأعمال التّجارية وحامين للتجارة لتحقيق التّوازن الدّقيق بين التّسهيل والالتزام من خلال مساعينا لتطوير وسائل الرقابة الجمركية الفعالة لمكافحة التجارة غير المشروعة وضمان استمرار تدفق التجارة المشروعة دون معيقات”.

وتم خلال الورشة، والتي يشارك فيها خبراء من الإدارات الجمركية بدول الإقليم، تقديم العديد من تجارب الدول في تحليل البيانات من أجل تجذير دراسات المقارنة في الممارسات الأفضل في هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر أن عقد مثل هذه الورشة، والتي جاءت بدعم من صندوق التعاون الجمركي الكوري الجنوبي، يأتي على ضوء قيام منظمة الجمارك العالمية بإطلاق دليل تحليل البيانات والذي قامت بإعداده بالتنسيق مع الإدارات الجمركية الأعضاء فيها والذي يتضمن أفضل الممارسات في تحليل البيانات.