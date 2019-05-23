مدير عام الجمارك يشارك منتسبيه مائدة الإفطار في الأزرق (صور)

عمان- الغد- شارك مدير عام دائرة الجمارك الاردنية اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة عددا من منتسبي الدائرة في مركز الترفيق الجمركي وقسم مديرية مكافحة التهريب في الأزرق مائدة الإفطار الرمضاني والذي أقيم أمس الأربعاء بحضور مدير مديرية مكافحة التهريب ومدير مديرية الترفيق الجمركي والتتبع الإلكتروني وعددا من المساعدين ومنتسبي الدائرة.

وعبر الرحامنة عن اعتزازه وفخره بمستوى الخدمات التي تقوم بها تلك المديريات في الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومحاربة التهريب بكافة أشكاله والحد من الغش التجاري.

وقال الرحامنة خلال لقائه بمنتسبي الدائرة “انني انتهز هذه الفرصة لاتقدم باسمي واسم كل فرد من منتسبي هذه الدائرة لارفع اسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة عيد الاستقلال ،،، سائلين الله العلي العزيز أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ الله الأردن واحة للأمن والأمان”.

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