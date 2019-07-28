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مدير عام الدفاع المدني يكرم عدداً من المرتبات تقديراً لأمانتهم

منذ 3 ساعات

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عمان– كرم مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة في مكتبه اليوم الأحد، الملازم أول أحمد المدفعي من مرتب مديرية دفاع مدني شرق عمان وطاقم أحد سيارات الإسعاف لأمانتهم في أعادة مبالغ مالية كانوا وجدوها اثناء عملهم في حوادث منفصلة.

وكان المدفعي أعاد محفظة تحتوي على مبلغ مالي وبطاقات ائتمان وأوراق ثبوتية وجدها تحت الأنقاض أثناء تعامله مع حادث وقع اخيرا في أحد المطاعم بمنطقة وسط البلد، حيث قام بتسليمها للأجهزة الأمنية وبدورهم تم إيصالها إلى صاحبها.

وأعاد طاقم أحد سيارات الإسعاف وهم: رقيب مسعف همام العموش ، رقيب مسعف فيحاء حجاج، عريف احمد المريخات ،عريف مسعف خديجة مصاروة مبلغاً مالياً وأوراقاً ثبوتية لأحد المصابين أثناء تعرضه لحادث سير في منطقة المحطة.

وأثنى اللواء البزايعة على المكرمين وأمانتهم وصدقهم وحسن تصرفهم والذي يعتبر قدوه للجميع ومثالاً يحتذى، لما يتحلى به منتسبو الدفاع المدني من أخلاق وأمانة مستمدة من القيم الدينية وعاداتنا الأردنية الأصيلة ليبقوا على الدوام موضع فخر واعتزاز كل المواطنين.

من جهتهم ثمن المكرمون هذه اللفته الكريمة من قيادة جهاز الدفاع المدني، مؤكدين أنهم سيبقوا جنوداً أوفياء مخلصين في عملهم وأمينين عليه.
(بترا)

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