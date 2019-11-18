مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية يلتقي مدير عمليات الاونروا

عمان- استعرض مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، أمس، خلال لقائه مدير عمليات الاونروا في الاردن محمد ادار، عددا من المواضيع المشتركة وسير العمل في عملية مسح الرواتب التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي .

وبحث الطرفان بحسب بيان صحفي، سبل تطوير عمل الوكالة خاصة موضوع النظافة في المخيمات وكيفية الاستفادة منها من خلال الفرز واعادة التدوير .

وثمن ادار الدور الذي قامت به الدبلوماسية الاردنية في حشد دعم المجتمع الدولي للوكالة ماليا وسياسيا، ما ساهم في تقليص العجز المالي الى 89 مليون دولار بالاضافة الى التصويت الذي حصلت عليه الاونروا بأغلبية 170 صوتا وتجديد ولايتها لثلاث سنوات اخرى. (بترا)