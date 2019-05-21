مدير عام وكالة الأنباء الأردنية يزور “اليرموك”

إربد – الغد – التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، مدير عام وكالة الانباء الأردنية “بترا” الدكتور محمد العمري، وذلك خلال زيارته للجامعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء أكد كفافي، على أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الوسائل الإعلامية، مشددا على ضرورة إعداد الكوادر البشرية القادرة على أداء مهامها الإعلامية بمهنية ومصداقية عالية مع ضرورة اقترانها بالانتماء والولاء لهذا الوطن.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وكالة الأنباء الأردنية على مختلف الصعد، لاسيما باحتضانها عدد كبير من خريجي اليرموك من جهة، وتدريبها لطلبة كلية الاعلام من جهة اخرى، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون القائم بين الجانبين من خلال تجديد الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتي تعنى بإعداد البرامج التدريبية لطلبة كلية الاعلام وتدريبهم على العمل الصحفي في مختلف أقسام وكالة الأنباء الأردنية، وإسناد بعض المهام الصحفية إليهم دعماً للجانب التدريبي لدى الطلبة ضمن الخطة الدراسية للكلية.

بدوره أشاد العمري بالسمعة العلمية المرموقة لجامعة اليرموك بشكل العام، والمستوى الأكاديمي المتميز لخريجي كلية الإعلام، بشكل الخاص والذين أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم في مختلف المناصب التي يتقلدونها في الوكالة، والوسائل الإعلامية الاخرى داخل الأردن وخارجه.

وأكد حرص الوكالة على استمرار التعاون مع جامعة اليرموك من خلال تدريب طلبة كلية الإعلام، وإعداد الدورات والورش التدريبية في مجالات العمل الصحفي، داعيا إدارة الجامعة إلى إمكانية دراسة مقترح تخصيص منحة دراسية واحدة في كل عام دراسي لأبناء العاملين في الوكالة.

وحضر اللقاء عميد كلية الإعلام الدكتور علي نجادات، ومستشار رئيس الجامعة للشؤون الإعلامية الدكتور خلف الطاهات، ومدير دائرة الرئاسة الدكتور مشهور حمادنة.