مدير عام “Delta Electronics” ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة في قطاع الخدمات

عمان- تم اختيار مدير عام “Delta Electronics” لإقليم الشرق الأوسط وإفريقيا، المهندس معتز عبدالرزاق المعاني، ضمن لائحة خمسين قيادياً الأكثر تأثيراً في قطاع الخدمات والمرافق، وفقا لتصنيف مجلة مرافق الشرق الأوسط (Utilities ME) المختصة في شؤون قطاع الطاقة والبنية التحتية في الشرق الأوسط والخليج العربي وإفريقيا.

وأسهم المهندس المعاني في توسع أعمال دلتا في المنطقة، وفقاً لنموذج أعمال الشركة العالمية التي تعتمد على ثقافة التطور الدائم والخبرات المتنامية؛ حيث تأسست شركة دلتا مطلع سبعينيات القرن الماضي في تايوان على مجموعة من القيم الأساسية تشمل: الابتكار، رضا العملاء، الالتزام بالجودة، العمل الجماعي، إضافة إلى المرونة.

ويتمحور مجال عمل “Delta Electronics” في مجموعة وافرة من المنتجات والخدمات تقوم بشكل أساسي على الإدارة الكفؤة للطاقة، الطاقة المتجددة، المشغلات الدقيقة (components)، الشبكات، الأتمتة الصناعية، إلكترونيات السيارات وحلول أجهزة العرض المتقدمة.

وحققت شركة “Delta Electronics” سلسلة ممتدة من النجاحات خاصة في منطقة الخليج والشرق الأوسط والتي جاءت لالتزامها بتوفير التقنيات الرائدة وأفضل المنتجات والخدمات لعملائها، يقوم بتنفيذها فريق عمل متمرس من ذوي الخبرات الوافرة يسخرون جهودهم للإسهام في أنشطة التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.

وعزمت “Delta Electronics”، منذ انطلاقتها، على أن تكون الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا في دول الشرق الأوسط وافريقيا باعتبارها مزودا عالميا لحلول الطاقة والإدارة الحرارية.