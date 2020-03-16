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مدير فندق ينفي إخلاء نزلاء من البحر الميت إلى مادبا

منذ ساعتين
منظر من محافظة مادبا (الغد)

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أحمد الشوابكة
مادبا – أكد مدير فندق مادبا 1880 أشرف القسوس، الأثنين، عدم صحة الأخبار المتداولة عن إخلاء نزلاء غير مصابين من فنادق البحر الميت الى فنادق في مدينة مادبا والفيديو المتداول على لسان سيدة عار عن الصحة.
وأشار القسوس انه يلتزم بقرارات الحكومة للحفاظ على سلامة النزلاء لذلك سيتم يوم غد الثلاثاء إغلاق الفندق لتعقيمه بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأشاد القسوس بالإجراءات الحكومية للحد من تفشي فيروس كورونا ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن تردد الاشاعة وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي والتقيد بالنشرات الصحية الصادرة عن الحكومة.

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