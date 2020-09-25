مدير فيراري السابق دومينيكالي رئيسا تنفيذيا للفورمولا1

باريس – أعلنت مجموعة ليبرتي ميديا الاميركية صاحبة الحقوق التجارية لبطولة العالم للفورمولا 1 الجمعة، تعيين المدير الرياضي السابق لفريق فيراري الإيطالي ستيفانو دومينيكالي رئيسا تنفيذيا للفئة الاولى خلفا للاميركي تشايس كاري.

وسيتسلم دومينيكالي (55 عاما) مهامه في كانون الثاني/يناير 2021 بعد الرحيل المرتقب لكاري (66 عاما)، على أن يحتفظ الاخير بدور الرئيس غير التنفيذي.

قال مدير فيراري السابق “أنا سعيد للانضمام إلى مؤسسة الفورمولا واحد، وهي رياضة كنت جزءا منها طوال حياتي. ولدت في إيمولا وأعيش في مونزا”، في إشارة إلى أبرز حلبتين إيطاليتين لسباقات الفورمولا واحد.

في المقابل قال كاري “أنا واثق من أننا وضعنا الاسس لتطوير الرياضة على المدى الطويل”.

بدأ دومينيكالي مسيرته عند فيراري عام 1991، قبل أن يعود في منصب المدير العام في عام 2008. انضم لاحقا إلى مجموعة فولكسفاكن/أودي للاهتمام بمصنع السيارات الرياضية لامبورغيني. وهو عضو أيضا في المجلس العالمي للاتحاد الدولي للسيارات “فيا”.

واستحوذت مجموعة “ليبرتي ميديا” في عام 2017 على الحقوق التجارية للبطولة العالمية من مالكها وعرّابها السابق البريطاني بيرني إيكليستون الذي تخلى عن مهامه وإدارته للفئة الاولى لكاري.

وتأتي هذه النقلة بين كاري ودومينيكالي عقب التوصل إلى إتفاق بين الفرق والـ “فوم” (فورمولا وان مانجمنت) والـ “فيا” عبر التوقيع على “إتفافيات كونكورد” جديدة ترعى إدارة وتوزيع عائدات الفورمولا واحد، مع العلم انه سيتم اعتماد سقف تدريجي للميزانيات بدءا من العام المقبل، إلى القوانين التقنية الجديدة في عام 2022 التي من شأنها زيادة الاستعراض على الحلبات عن طريق تقليص الفوارق بين السيارات. – (أ ف ب)