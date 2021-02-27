مدير فيراري يأمل في تحسن وضع الفريق بعد أسوأ موسم منذ العام 1980

مارانيلو (إيطاليا) – بعدما قدم في 2020 أسوأ موسم له منذ 1980، يأمل فريق فيراري أن تتحسن نتائجه خلال الموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات الفورمولا1، لكن التركيز الأساسي سيكون على تحضير سيارة 2022 بحسب أفاد الجمعة مديره ماتيا بينوتو.

أقر بينوتو أن الموسم الماضي كان خيبة كبيرة على الصانع الإيطالي و”ندرك أننا بحاجة لتحقيق نتيجة أفضل في 2021″.

وكان بينوتو يتحدث في حفل الإطلاق الافتراضي للفريق، تمهيدا للكشف عن السيارة الجديدة لموسم 2021 الشهر المقبل.

وبعد رحيل بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل واستبداله بالإسباني كارلوس ساينز للقيادة الى جانب ابن امارة موناكو شارل لوكلير، يمني بينوتو ومشجعو “سكوديريا” النفس بتحسن وضع الفريق الإيطالي العريق الذي عانى الأمرين في 2020 وأنهى الموسم في المركز السادس خلف فرق مثل رينو وريسينغ بوينت.

وكان 2020 أسوأ موسم لفيراري في بطولة العالم منذ 1980 بعد الاكتفاء بـ131 نقطة مقابل 500 للموسم الذي سبقه، ما دفع بينوتو للإقرار “من المؤكد أن العام الماضي كان خيبة كبيرة، كبيرة جدا”.

وتابع “ندرك أنه لا نستطيع تكرار مثل هذه النتيجة السيئة. هذا ما أتوقعه، وبالتالي أعتقد أنها حقا مسألة ذهنية: ذهنية الفريق، ذهنية السائقين. وبصفتي مدير الفريق، لا شك أني مدرك للمسؤولية التي تتحملها كونك جزءا من هذا الفريق”.

وأشار الى أن ما “أشعر به… ليس الضغط، بل أشعر بالمسؤولية وكذلك الفخر، وأنا أعلم أنه، كما قلت في البداية، نحتاج ببساطة الى القيام بعمل أفضل، وهذا جزء من مسؤوليتي الأولى”.

وأي أمل بتخطي خيبة 2020 مرتبط الى حد كبير بالسيارة الجديدة “أس أف 21” التي ستزود بوحدة طاقة جديدة بالكامل على أن يكشف النقاب عنها في 10 آذار/مارس، أي قبل يومين من جولة التجارب التي ستخوضها فرق البطولة على حلبة البحرين الدولية التي تستضيف أيضا السباق الافتتاحية بحسب الروزنامة المعدلة في 28 منه.

لكن بينوتو بدا حذرا حيال حظوظ الفريق في المنافسة على الانتصارات التي يعود آخرها الى جائزة سنغافورة عام 2019.

وقال “ما أعتقد أنه (سيؤدي الى تعافينا) هو إرادتنا للفوز. أنا لا أقول إننا سنفوز. أعتقد أننا بحاجة لنكون واقعيين. هناك سيارات (مثل مرسيدس المتوجة باللقب العالمي في المواسم السبعة الماضية) كانت قوية جدا العام الماضي، ومع تجميد (تطوير) السيارة جزئيا، ستكون بالتأكيد قوية جدا مجددا في 2021”.

وفي ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا، ستخوض فرق الفورمولا واحد موسم 2021 بسيارات مشابهة الى حد كبير لتلك التي اعتمدتها في 2020 باستثناء بعض التعديلات الانسيابية.

واستنادا الى هذا الواقع الذي يحد من حجم التعديلات للموسم المقبل، كشف بينوتو أنه “في 2021، سنركز على تطوير سيارة 2022. سيكون ذلك هدفنا الأساسي، وبالتالي لن نمضي الكثير من الوقت خلال الموسم على سيارة 2021”.

وتابع “هناك دائما توازن، هذا خيار يتوجب علينا السير به. 2022 يشكل تغييرا مهما… بالتالي، سيكون التركيز الأكبر منصبا عليه”.

وبعدما غاب عن عدد من سباقات الموسم الماضي، كشف بينوتو بأنه لن يتواجد في العديد من سباقات الموسم المقبل أيضا، تاركا المهمة للمدير الرياضي الفرنسي لوران ميكي من أجل أن يبقى في مقر الفريق في مارانيلو، بهدف التركيز على سيارة الموسم المقبل.

وبانضمام ساينز (26 عاما) الى فيراري من ماكلارين وقيادته الى جانب لوكلير (23 عاما)، سيكونا الموسم المقبل أصغر ثنائي في تاريخ فيراري منذ 1968.

وعلق ساينز على قيادته بجانب لوكلير “لم أواجه يوما مشاكل مع زملائي، لذلك لا أرى سببا لمواجهتها مع شارل” الذي قال بدوره “كارلوس يريد التغلب علي وأنا أريد التغلب عليه أيضا، لكن الأمر الأهم أن نفصل بين ما يحصل على الحلبة وخارجها”.

وشدد “نريد العمل معا من أجل التقدم بالفريق على الصعيد التطويري”، على أمل إعادة “سكوديريا” الى مكانتها والمنافسة على اللقب الأول للفريق على صعيد الصانعين منذ 2008 والأول على صعيد السائقين منذ الفنلندي كيمي رايكونن العام 2007. – (أ ف ب)