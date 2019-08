مدير فيراري يؤكد معاناة فريقه على المسارات ذات الدفع السفلي الكبير

بودابست – أشار مدير فيراري الإيطالي ماتيا بينوتو إلى أن نقاط قوة وضعف فريقه تبرز أكثر على الحلبات البطيئة وذات الدفع السفلي الكبير، في إطار شرحه لأسباب تخلف “الحصان الجامح” أكثر من دقيقة عن مرسيدس في جائزة المجر الكبرى، ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

وحل الالماني سيباستيان فيتل، بطل العالم 4 مرات، ثالثا وراء البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) والهولندي الشاب ماكس فيرشتابن (ريد بول)، ومتقدما على زميله شارل لوكلير من موناكو، لكن السائقين أقرا بعدم قدرتهما على اللحاق بالمتصدرين على حلبة هنغارورينغ.

Summer break or no summer break, Mattia Binotto knows Ferrari must find a solution to a car that is entirely track dependent. https://t.co/6I1Hu4KzJo pic.twitter.com/IVsNEqHRpH

— Pitpass.com (@pitpassdotcom) August 5, 2019