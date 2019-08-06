آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

مدير فيراري يؤكد معاناة فريقه على المسارات ذات الدفع السفلي الكبير

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بودابست – أشار مدير فيراري الإيطالي ماتيا بينوتو إلى أن نقاط قوة وضعف فريقه تبرز أكثر على الحلبات البطيئة وذات الدفع السفلي الكبير، في إطار شرحه لأسباب تخلف “الحصان الجامح” أكثر من دقيقة عن مرسيدس في جائزة المجر الكبرى، ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

وحل الالماني سيباستيان فيتل، بطل العالم 4 مرات، ثالثا وراء البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) والهولندي الشاب ماكس فيرشتابن (ريد بول)، ومتقدما على زميله شارل لوكلير من موناكو، لكن السائقين أقرا بعدم قدرتهما على اللحاق بالمتصدرين على حلبة هنغارورينغ.

وقال بينوتو: “يتوقف الأمر على المسار، سيارتنا تتأخر عندما نحتاج الى الحد الاقصى من الدفع السفلي، لذا عندما تكون في حلبة مثل المجر حيث تحتاج لدفع سفلي كبير فإننا نعاني”.

وتابع: “نعاني أكثر في السباق من التجارب، لانه في لفة واحدة من التجارب يتفاعل تماسك الإطارات مع نقص الدفع السفلي الذي نعاني منه، لكن على المدى البعيد فإنك تنزلق، ترفع من حرارة إطاراتك وبالتالي تتعقد الامور”.

واختار فيراري إعطاء أولوية للكفاءة الانسيابية خلال انشاء سيارة موسم 2019، في خطوة من شأنها أن تمنحهم أفضلية على مسارات سريعة ولا تحتاج لقوة دفع سفلي كبير على غرار سبا فرانكورشان ومونزا، حيث ستقام جائزتا بلجيكا وإيطاليا الشهر المقبل. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

استقبال حاشد لداني الفيش في “ساو باولو” – فيديو

منذ 23 دقيقة

6 ذهبيات وبرونزية للاردن في البطولة العربية للسباحة

منذ 28 دقيقة

بايرن ميونيخ يقترب من ضم ساني مقابل 110 ملايين يورو

منذ 32 دقيقة

بويان يرحل عن ستوك سيتي بعد 5 اعوام

منذ 40 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock