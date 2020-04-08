آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

مدير مستشفى البادية: لا وفيات بكورونا في اللواء

منذ دقيقة واحدة
كوادر طبية في قسم العزل الصحي بمستشفى الملك المؤسس في إربد (تصوير محمد مغايضة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

البادية الشمالية الشرقية – نفى مدير مستشفى البادية الشمالية الدكتور عبدالله شامخ، حدوث وفاة لوافد جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور شامخ، اليوم الأربعاء، إن الوافد وصل متوفياً لقسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى يوم أمس الثلاثاء، وتم تحويله للطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مضيفاً أن الفحوصات المخبرية التي أجريت في مختبرات وزارة الصحة المركزية جاءت سلبية، وأكدت عدم إصابته بالفيروس. ودعا أبناء لواء البادية الشمالية الشرقية إلى عدم الالتفاف إلى الشائعات. –(بترا)

مقالات ذات صلة

مصر تعلن 110 حالات إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

منذ 9 دقائق

ماهر أبو طير يكتب: الكراهية متفشية أكثر من كورونا

منذ 25 دقيقة

سلامة الدرعاوي يكتب: لا حكومة عسكريّة ولا أحكام عرفيّة لإنقاذ الاقتصاد

منذ 26 دقيقة

د. محمد المومني يكتب: أبناؤنا العالقون في الخارج

منذ 27 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock