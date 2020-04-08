مدير مستشفى البادية: لا وفيات بكورونا في اللواء

البادية الشمالية الشرقية – نفى مدير مستشفى البادية الشمالية الدكتور عبدالله شامخ، حدوث وفاة لوافد جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور شامخ، اليوم الأربعاء، إن الوافد وصل متوفياً لقسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى يوم أمس الثلاثاء، وتم تحويله للطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مضيفاً أن الفحوصات المخبرية التي أجريت في مختبرات وزارة الصحة المركزية جاءت سلبية، وأكدت عدم إصابته بالفيروس. ودعا أبناء لواء البادية الشمالية الشرقية إلى عدم الالتفاف إلى الشائعات. –(بترا)